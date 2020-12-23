Директор организации Natus Vincere Евгений HarisPilton Золотарёв поделился своими мыслями относительно завершения 2020 года для состава по CS:GO и месте Александра s1mple Костылева в рейтинге HLTV. Он считает, что киберспортсмен может и не получить заветный трофей, однако геймер очень талантлив.

Возможно, немного смазанное командой завершение сезона и помешает Сане выиграть титул, тем не менее для меня он точно топ-1. И хоть я и не могу быть объективен в этом вопросе, но уже 20 лет моей жизни связаны с CS, и могу сказать со 100%-й уверенностью: он уникально одаренный игрок.

Ранее Евгений HarisPilton Золотарёв поделился своим мнением относительно недавнего трансфера полной пятёрки игроков FlyToMoon в клуб. Золотарёв отметил, что изначально он испытывал сомнения, однако в итоге покупка оказалась невероятно успешной, как для клуба, так и для самих киберспортсменов.