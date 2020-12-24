На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске сегодня, 24 декабря, стартуют соревнования в мужском одиночном катании.

Начало выступлений мужчин с короткими программами назначено на 12:00 по московскому времени. В турнире принимают участие 17 спортсменов.

Первый стартовый номер достался Илье Яблокову, сразу за ним в первой разминке будут кататься Макар Игнатов и Артем Ковалев. Во вторую разминку под 6-м номером попал Антон Шулепов, 9-м будет кататься Евгений Семененко, 11-м — Петр Гуменник.

В заключительную разминку попали Максим Варакин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Владислав Катичев, именно в таком порядке они покажут свои программы на льду арены «Трактор».