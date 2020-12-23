Менеджер состава Team Spirit по Dota 2 Дмитрий Korb3n Белов поделился информацией о том, как создавался состав и почему Yellow Submarine была не рандомным миксом, а тщательно распланированной командой, начало которой исходили из организации.

Все игроки были свободными агентами. Организация Team Spirit создала эту команду с нуля. Это не подпись готового микса. Под тегом Yellow Submarine играли, т.к. нужно было время посмотреть как работает система, уверены ли мы в этих игроках и подготовить анонс.

21 декабря российская киберспортивная организация Team Spirit объявила о подписании микса Yellow Submarine по Dota 2. В состав вошёл полный ростер игроков.

Состав Team Spirit по Dota 2: