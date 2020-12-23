Игрок команды Spider Pigzs по Dota 2 Никола LeBronDota Попович объявил о поисках финансового партнёра для своего коллектива. Данной информацией киберспортсмен поделился в твиттере.

Попович заявил, что ростер будет выступать вместе без изменений в следующем сезоне Dota Pro Circuit. Spider Pigzs собралась в конце осени 2020 года и за это время успел принять участие в ряде квалификаций к онлайн-турнирам и занять четвёртую строчку на EPIC League Season 2 второго дивизиона, а также достойно выступить на BTS Pro Series Season 4 для европейского и СНГ-региона.

Spider Pigzs

Димитрис ThuG Пливориус

Тони No!ob™ Ассаф

Дамир Mitch Шкаричич

Дино dnz Шавук

Никола LeBronDota Попович

Ранее аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями относительно игровой формы команд из СНГ по дисциплине Dota 2. Он заявил, что и Natus Vincere, и Virtus.pro и Team Spirit в данный момент показывают хорошие результаты, однако всё может измениться.