На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске сегодня, 24 декабря, состоится короткая программа в соревнованиях спортивных пар.

Начало выступления назначено на 18:00 по московскому времени (20:00 — по местному).

Прямая трансляция выступлений будет осуществляться Первым каналом на официальном сайте.

Открывать соревнования будет пара Ясмина Кадырова/Иван Бальченко. Во второй разминке выступят основные претенденты на медали: 4-ми выйдут Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, 5-ми — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, 6-ми — Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, 7-ми — Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В третьей разминке под 9-м номером заявлены Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, 10-ми выступят Евгения Тарасова/Владимир Морозов, закрывать выступления будут Алина Пепелева и Роман Плешков.