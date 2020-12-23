Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова исполнила каскад с четверным лутцем с руками наверх на тренировке перед стартом чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

Турнир стартует завтра, 24 декабря, на арене «Трактор».

В прогоне короткой программы Трусова чисто прыгнула каскад из тройного лутца и тройного тулупа, также фигуристка проверила составляющие произвольной программы. Трусова приземлила каскад из четверного лутца с руками наверх и тройного тулупа, прыгнула каскад лутц-риттбергер, а также исполнила комбинацию четверной лутц — ойлер — тройной сальхов.

С короткими программами девушки выйдут на лед в пятницу, 25 декабря. Александре Трусовой достался 14-й стартовый номер.