Журналист Роман Чернявский поделился своими мыслями относительно закрытия составов по CS:GO и Dota 2 российской киберспортивной организации Cyber Legacy. Он предположил, что такой крупный финансовый проект текущего года просто развалился и поэтому их жалко.

Короткое ревью всего, что сделали ребята за этот год — пообещали составы (сделали), пообещали турниры (не сделали), пообещали студию (не сделали). В колхозном стиле подписали Сидза и Кумана. Продали 30 процентов Росконгрессу. Запалились в 322. Закрылись.

Бывший состав Cyber Legacy:

Денис seized Костин

Тимур clax Сабиров

Михаил tricky Крутов

Александр glowiing Мациевич

Станислав fostar Осташевский

Испорченная репутация, неудовлетворительные результаты и подставной матч поставили крест «карандашом» на организации Cyber Legacy. Об этом говорят многие медийные представители киберспортивной сцены. А ведь состав команды по Dota 2 был очень многообещающим.