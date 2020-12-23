В Dota 2 может появиться ещё один состав из сильных игроков из СНГ-сцены, которые уже играли вместе. Станислав 633 Глушан, Егор 19teen Лексютин, Данил illusion Волчан, Айбек Naive- Токаев и Владислав DkFogas Фролов собрали новый ростер, чтобы выступать в 2021 году на квалификациях и турнирах. Данная информация появилась на сайте metaratings.

Игроки планируют выступать вместе в качестве микса и уже начали тренироваться. Станет ли состав Станислава 633 Глушана представлять интересы какой-либо организации неизвестно.

Новый состав:

Айбек Naive- Токаев;

Егор 19teen Лексютин;

Владислав DkFogas Фролов;

Данил illusion Волчан;

Станислав 633 Глушан.

В европейской сцене также появляются команды, которые претендуют на хорошее выступление в новом сезоне Dota Pro Circuit. Ранее игрок команды Spider Pigzs по Dota 2 Никола LeBronDota Попович объявил о поисках финансового партнёра для своего коллектива. Данной информацией киберспортсмен поделился в твиттере.