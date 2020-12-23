Российский футбольный тренер, бывший наставник московского «Локомотива» Юрий Семин высказался по поводу новости о уходе Василия Кикнадзе с поста генерального директора клуба.

В интервью порталу «Спорт день за днем» Семин отметил, что совершенно не удивлен решению Кикнадзе покинуть клуб. «Кто плохо сделал свою работу, тех увольняют. Все закономерно», — заявил Сёмин.

Также тренер ответил на вопрос, стало ли возможным его возвращение в «Локомотив», в котором он проработал долгие годы. «Позовут – пойду, не позовут – не пойду. Вот и все», – сказал Семин.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о том, что Василий Кикнадзе объявил на онлайн-совещания о своем решении покинуть пост генерального директора «Локомотива». Главным претендентом на вакантное место считается Владимир Леонченко.