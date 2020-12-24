На чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске сегодня, 24 декабря, стартуют соревнования в танцах на льду.

В 14:50 по московскому времени фигуристы выйдут на лед с ритм-танцами. В турнире танцоров на ЧР принимает участие 14 дуэтов.

Открывать соревнования в танцах на льду будут Александра Степанова и Иван Букин, они еще не выступали на соревнованиях в текущем сезоне. Софья Шевченко и Игорь Еременко выступят 4-ми, Аннабель Морозов и Андрей Багин получили 7-й номер.

В заключительной разминке также собрались несколько пар, претендующие на медали турнира. Под 10-м номером будут выступать Анастасия Скопцова/Кирилл Алёшин, под 11-м — Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, под 12-м — Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.