Уже почти неделю как футболисты петербургского «Зенита» разъехались по отпускам. Кто-то решил остаться дома, кто-то вернулся домой, преодолев на самолёте тысячи километров, а кто-то решился на отпуск в теплых странах, несмотря на пандемию.

Сердар Азмун вернулся домой в Иран, где примерил национальный костюм и взял в руки инструмент:

Вильмар Барриос, как и все латиноамериканцы «Зенита», наконец, получил возможность слетать домой:

Артем Дзюба, наоборот, далеко из России не улетал. Отпуск он проводит с семьей и друзьями, однако социальную дистанцию соблюдает не очень хорошо:

Себастьян Дриусси даже в отпуске не забывает поддерживать физическую форму, поэтому ходит в зал со своей девушкой:

Бразилец Дуглас Сантос со всей своей семьей на частном самолете отправился на каникулы далеко-далеко — а вот куда именно, не сообщил. Но наверняка защитник захотел бы побывать на праздниках дома.

А вот Андрей Мостовой отправился греться в Арабские Эмираты, где встретил другого экс-зенитовца — Кристиана Нобоа, выступающего ныне за «Сочи».

Алексей Сутормин решил пока остаться в Петербурге и встретиться со старыми друзьями, в которыми еще 10 лет назад играл вместе в молодежке «Зенита» — Александром Селиховым, Евгением Марковым, Кириллом Костиным, Алексеем Евсеевым и другими товарищами.

Снова — к бразильцам. Малком тоже совместил приятное с полезным: и на солнце погреется, и побывает у родных.

Дальше всех от Санкт-Петербурга укатил Даниил Круговой: он будет встречать Новый год на Мальдивах.