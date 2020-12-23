Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе, а также председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков официально покинули свои посты.

Информация об этом появилась на официальном сайте «Локомотива». На собрании акционеров клуба было решено, что новым председателем совета директоров вместо Мещерякова станет Александр Плутник, он же является заместителем генерального директора ОАО РЖД.

Новым генеральным директором клуба был выбран Владимир Леонченко, он является бронзовым призером чемпионата России по футболу 1994 года в составе «Локомотива», а до этого работал в руководстве воронежского «Факела».

Также стали известны имена новых членов совета директоров клуба, ими стали Дмитрий Булыкин, Юрий Нагорных, Александр Плутник, Геннадий Фадеев, Валерий Филатов, Виктор Шендрик.