Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук не попал в стартовый состав команды на матч против «Болоньи» в 14-м туре чемпионата Италии по футболу сезона-2020/21.

Игра начнется в 22:45 по московскому времени. Место проведения — стадион «Рената Далль’Ара», Болонья.

Алексей Миранчук выходил на замену в последних двух матчах «Аталанты» в Серии А. В игре 12-го тура с «Ювентусом» он провел на поле чуть более 20 минут, а в игре 13-го тура против «Ромы» вышел на поле в последние 10 минут матча.

На счету Алексея Миранчука пока один гол за «Аталанту» в чемпионате Италии. В матче 7-го тура против миланского «Интера» Миранчук вышел на замену на 59-й минуте встречи и сумел сравнять счет. Матч закончился со счетом 1:1, таким образом гол Миранчука принес очко итальянской команде.