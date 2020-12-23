Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурьянц ответил на вопрос, когда женщины арбитры будут работать на матчах Российской Премьер-лиги.

В эфире телеканала «Матч Премьер» Хачатурьянц отметил, что женщины в судействе — это общемировой тренд. В российском футболе этот тренд поддерживают, поскольку есть мнение, что он принесет только плюсы.

«Пустовойтова — наша звезда, человек очень профессиональный. Будем предпринимать усилия, чтоб привлекать больше женщин», — сказал Хачатурьянц, добавив, что на данный момент сложно предсказать, когда женщины будут судить матчи РПЛ, однако их вовлечение в процесс оправдано.

Напомним, ранее Анастасия Пустовойтова работала резервным арбитром на нескольких матчах Российской Премьер-лиги в сезоне-2019/20.