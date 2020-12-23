Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева поделилась фотографиями с церемонии жеребьевки чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске.

На фото в «сторис» своего «Инстаграма» Туктамышева позирует у ёлки вместе с серебряным призером Олимпийских игр, фигуристкой-парницей Евгенией Тарасовой. Для мероприятия Туктамышева выбрала эффектное черное платье в бельевом стиле с большим вырезом в районе груди.

На жеребьевке короткой программы Елизавета Туктамышева вытянула 17-й, заключительный стартовый номер. Она выступит в одной разминке с Елизаветой Нугумановой, Валерией Костиной, Марией Талалайкиной, Александрой Трусовой и Дарьей Усачевой.

Короткие программы женщины покажут в пятницу, 25 декабря. Медали в женском одиночном катании будут разыграны в субботу, 26 декабря.