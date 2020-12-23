В UFC опубликовали официальный постер боя ирландца Конора Макгрегора и американца Дастина Порье.

Постер появился в официальном профиле Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в «Инстаграме».

Бой-реванш между Макгрегором и Порье состоится ровно через месяц, 23 января, на турнире UFC 257 в Абу-Даби.

Предыдущий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоялся на турнире UFC 178 в сентябре 2014 года. Ирландец одержал победу нокаутом в первом же раунде, Порье продержался в клетке 1 минуту и 46 секунд. Этот бой был признан выступлением вечера.

До боя на турнире UFC 257 Макгрегор не дрался больше года: свой предыдущий бой он провел также в январе 2020 года, за 40 секунд победив Дональда Серроне. Дастин Порье победил Дэна Хукера в июле 2020 года на турнире UFC on ESPN 12.