Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на перемены в составе руководства клуба.

Напомним, сегодня, 23 декабря, Василий Кикнадзе и Анатолий Мещеряков покинули посты генерального директора и председателя совета директоров клуба соответственно.

Слова Геркуса цитирует портал РИА Новости. Для экс-гендиректора «Локо» такое решение стало неожиданным, поскольку ранее Мещеряков заявлял, что совет директоров в 2020 году собираться не будет, а потом уже и перестал быть председателем.

Геркус также отметил, что состав совета директоров сменился полностью. «Это была их коллективная ответственность, брали на себя круговую поруку», — сказал специалист.

«Очевидно, что их попросили освободить свои посты, акционер недоволен управлением клуба, и коль высказывался принцип коллективной ответственности, пришло время ее нести», — заключил Геркус.