Главные новости с ледовых катков, футбольных полей и кабинетов спортивных руководителей — в традиционном дайджесте событий дня от Nevasport за 23 декабря:

Кикнадзе и Мещеряков официально покинули «Локомотив». Названы имена их преемников

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе, а также председатель совета директоров клуба Анатолий Мещеряков официально покинули свои посты. Информация об этом появилась на официальном сайте «Локомотива». На собрании акционеров клуба было решено, что новым председателем совета директоров вместо Мещерякова станет Александр Плутник, он же является заместителем генерального директора ОАО РЖД. Новым генеральным директором клуба был выбран Владимир Леонченко.

Трусова, Щербакова, Валиева получили стартовые номера на короткую программу ЧР в Челябинске

Все участницы чемпионата России по фигурному катанию в Челябинске получили стартовые номера в короткой программе. Открывать соревнования будет Ксения Цибинова, сразу за ней выступят Камила Валиева и Анна Фролова. Станиславе Константиновой достался пятый стартовый номер, сразу за ней на лед выйдет Софья Самодурова (6-й номер). Анастасия Гулякова выступит 8-й, Майя Хромых — 7-й, Анна Щербакова получила 9-й номер. В последнюю разминку попали Елизавета Нугуманова (15-й стартовый номер), Александра Трусова (14-й), Дарья Усачева (16-й номер). Закрывать соревнования будет Елизавета Туктамышева (17-й номер).

Коляда, Мозалев, Самарин получили номера в короткой программе на чемпионате России

Стало известно, в каком порядке будут выступать фигуристы-одиночники в короткой программе на чемпионате России в Челябинске. Открывать соревнования завтра, 24 декабря, будет Илья Яблоков, сразу за ним выступит Макар Игнатов, третий номер достался Артему Ковалеву. Евгений Семененко будет стартовать 9-м, Петр Гуменник — 11-м. В финальную разминку попали Михаил Коляда (15-й стартовый номер), Андрей Мозалев (14-й), Александр Самарин (16-й).

Домашний стадион «Спартака» будет переименован в 2021 году

Стадион «Открытие Арена», на котором проводит домашние матчи московский «Спартак», будет переименован по инициативе спонсора. Как сообщает «Интерфакс», банк «Открытие» планирует заменить установку на крыше стадиона и вместо надписи «Открытие Арена», которая появилась еще при бывших собственниках кредитной организации, смонтировать другую — «Открытие банк Арена».

Логинов решил остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира

Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов принял решение остаться на самоподготовке перед январскими этапами Кубка мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Максима Кугаевского, тренера сборной Тюменской области, за которую выступает Логинов. Сборная России проведет тренировочной сбор в Сочи, но Логинов не будет на нем присутствовать.

У Анны Погорилой родилась дочь

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 российская фигуристка Анна Погорилая стала мамой. У спортсменки и её супруга Андрея Невского родилась дочь. «Официальная информация: Анна Погорилая стала мамочкой. С Анной и дочкой все в порядке», – сказала агент фигуристки Мария Шашина, слова которой приводит РИА «Новости».