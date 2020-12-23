Киберспортивная команда Virtus.pro по Dota 2 поднялась на второе место в рейтинге ESL, а Natus Vincere поднялись на три позиции вверх и теперь располагаются на третьей строчке.

Между двумя СНГ-коллективами разница очков составляет всего три балла. Virtus.pro имеют в своём арсенале 655 очков, а «Рождённые Побеждать» на три меньше. Европейский клуб OG располагается на четвёртой строчке, однако также отстаёт на несколько баллов.

Team Secret упали на три позиции вниз и теперь находятся на пятой строчке, опережая ближайших преследователей из Vikin.gg больше, чем на 100 очков.

Лучше всего последний период провела команды Team Spirit, которая поднялась на 16 позиций вверх и теперь располагаются на 11 месте. Распавшийся микс Just Error упал ещё на одну позицию и теперь занимает 21 место. На их место встала команда Николы LeBronDota Поповича Spider Pigzs.

Ранее Попович объявил о поисках финансового партнёра для своего коллектива. Данной информацией киберспортсмен поделился в твиттере.