Бразильский киберспортивный клуб MIBR оставит свой состав по CS:GO без изменений. Портал Baserush сообщил о том, что игроки Лукас LUCAS1 Телес и Винисиус v$m Морейры и менеджмент достигли общего соглашения в переговорах, которые касаются дальнейшего продления контрактных обязательств, однако Леонардо leo_drk Оливейры может покинуть коллектив.
MIBR
- Аленшар trk Россато
- Вито kNgV- Джузеппе
- Лукас LUCAS1 Телес
- Винициус vsm Морейра
- Леонардо leo_drk Оливейра (?)
Данная пятёрка игроков была собрана в октябре 2020 года и за это время коллектив занял четвёртое место на онлайн-турнире Flashpoint Season 2 и выступил на BLAST Premier Fall 2020, в котором занял 5-8 место.
21 декабря в сети появилась информация о том, что бразильская организация MIBR может изменить свой состав по шутеру CS:GO из-за неудовлетворительных результатов команды.
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