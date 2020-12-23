Бразильский киберспортивный клуб MIBR оставит свой состав по CS:GO без изменений. Портал Baserush сообщил о том, что игроки Лукас LUCAS1 Телес и Винисиус v$m Морейры и менеджмент достигли общего соглашения в переговорах, которые касаются дальнейшего продления контрактных обязательств, однако Леонардо leo_drk Оливейры может покинуть коллектив.

MIBR

Аленшар trk Россато

Вито kNgV- Джузеппе

Лукас LUCAS1 Телес

Винициус vsm Морейра

Леонардо leo_drk Оливейра (?)

Данная пятёрка игроков была собрана в октябре 2020 года и за это время коллектив занял четвёртое место на онлайн-турнире Flashpoint Season 2 и выступил на BLAST Premier Fall 2020, в котором занял 5-8 место.

21 декабря в сети появилась информация о том, что бразильская организация MIBR может изменить свой состав по шутеру CS:GO из-за неудовлетворительных результатов команды.