Стример Александр Santa Колтан поделился своими мыслями о долгом пути становления игрока в Dota 2. Он заявил, что в игре раньше вёл себя очень жёстко с другими геймерами, однако это было единственным решением, чтобы развиться в профессиональном плане и стать лучше.

Эта игра достает все худшее, что есть в тебе. То, над чем я работал, кем я пытался стать. Я в свое время медитировал, думал о себе, копался в голове, потому что, когда я был молодым и много играл в «Доту», я был не таким, как сейчас.

Колтан также добавил, что некоторое время играть исключительно на местных локациях Санкт-Петербурга и не мог дорасти до международных вещей.

Ранее аналитик и стример Ярослав NS Кузнецов поделился своими мыслями относительно игровой формы команд из СНГ по дисциплине Dota 2. Он заявил, что и Natus Vincere, и Virtus.pro и Team Spirit в данный момент показывают хорошие результаты, однако всё может измениться.