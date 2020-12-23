Свободный игрок в CS:GO Денис seized Костин поделился своими мыслями об уходящем 2020 году и команде Cyber Legacy, которая была последним местом киберспортсмена. Данной информацией Костин поделился в блоге на TwitLonger.

У нас был очень хороший прогресс первые 3 месяца в которые мы отобрались на главный турнир осени IEM New-York CIS. Там мы смогли навязать борьбу абсолютно всем командам но к сожалению ввиду опыта не смогли дажать много игр, в которых мы вели и должны были их закрывать, но тут сказались нервы и не опытность молодых.

Киберспортсмен также добавил, что в текущем сезоне было много позитивных моментов, однако и негативный опыт он тоже получил. Костин надеется, что 2021 год он проведёт более успешно и будет выступать на LAN-турнирах.

Ранее журналист Роман Чернявский поделился своими мыслями относительно закрытия составов по CS:GO и Dota 2 российской киберспортивной организации Cyber Legacy. Он предположил, что такой крупный финансовый проект текущего года просто развалился и поэтому их жалко.