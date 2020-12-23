Киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas объявила о поиске нового молодёжного состава по CS:GO. Данная информация появилась на официальном сайте организации. Коллектив будет называться Young Ninjas.

Первым игроком стал Эрик ztr Густафссон, который выступает за испанский коллектив KPI. Киберспортсмен начал свою профессиональную карьеру в 2014 году и за это время успел проявить себя с максимально хорошей стороны.

Главным наставником станет бывший профессионал своего дела в Counter-Strike 1.6 Фредрики Андерссон, который долгое время работал с молодёжью в различных проекта, а в данный момент является руководителем отдела образования в Area Academy.

Ранее у NiP произошло пополнение в другой дисциплине. Киберспортсмен Кевин Ex6TenZ Дроланс стал игроком команды Ninjas in Pyjamas в шутере Valorant. Данная информация была опубликована в социальных сетях организации.