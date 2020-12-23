Коронавирусная пандемия застала врасплох практически все сферы жизни и мир после этого начал очень сильно меняться. Многие конференции начали проходить в онлайн-формате, образование переключилось на «дистанционку» и многие сотрудники попробовали на себе прелести работы из дома.

Рынок спортивных событий и ставок очень сильно изменился во время периода самоизоляции. Практически все чемпионаты были приостановлены на неопределённое время и все зрители сидели дома и скучали за экранами мониторов.

Киберспорт, же более спокойно перенёс данный удар от инфекции и перешёл в онлайн-формат. Геймеры сидят либо по домам, либо на буткемпе и спокойно продолжают играть чемпионаты. Турнирные операторы также переориентировались на онлайн-формат без каких-либо проблем. Более того, квалификации на турниры часто проходят в онлайне, поэтому киберспорт в этом плане вообще не изменился.

Что же касается финансовых показателей, то президент «Лиги Ставок» Юрий Красовский поделился занимательной статистикой относительно спорта и киберспорта.

Я думаю, что финансовые результаты «Лиги Ставок» не отличаются от результатов других международных букмекерских компаний. На результат повлияли изменения, которые были связаны с пандемией… Падение из-за отсутствия спортивных событий составило до 80%, остальные 20% — это был киберспорт.

Директор также добавил, что текущий период показывает самые сильные финансовые потери на протяжении последних пяти лет.

В конечном итоге выходит, что киберспорт намного меньше пострадал от пандемии для рынка букмекеров.