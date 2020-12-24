Ex6TenZ стал игроком NiP в Valorant
Почему нет смысла выделять женский киберспорт в отдельную категорию
Женский киберспорт — один из самых необычных видов спорта, в котором присутствуют женщины. Данное заявление высказывают некоторые медийные личности из CS:GO и Dota 2.
NS про СНГ-коллективы: Когда все включатся, гораздо труднее станет соперничать
HarisPilton: Для меня s1mple точно топ-1
Korb3n: Организация Spirit собрала команду с нуля
LeBronDota объявил о поисках партнёра для Spider Pigzs
Роман Чернявский про Cyber Legacy: Детям дали большие деньги
Инсайдер: Naive и DkFogas собрали состав по Dota 2
Virtus.pro заняла второе место в рейтинге ESL по Dota 2
Инсайдер: LUCAS1 и vSm будут в ростере MIBR
Santa про Dota 2: Эта игра достаёт всё худшее, что есть в тебе
Seized про Cyber Legacy: У нас был очень хороший прогресс
NiP наберёт юниорский состав по CS:GO
Как киберспорт повлиял на рынок ставок в коронавирус
Коронавирусная пандемия застала врасплох практически все сферы жизни и мир после этого начал очень сильно меняться. Многие конференции начали проходить в онлайн-формате, образование переключилось на «дистанционку» и многие сотрудники попробовали на себе прелести работы из дома.
Комментарии Развернуть