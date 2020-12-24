Ex6TenZ стал игроком NiP в Valorant

Почему нет смысла выделять женский киберспорт в отдельную категорию

Женский киберспорт — один из самых необычных видов спорта, в котором присутствуют женщины. Данное заявление высказывают некоторые медийные личности из CS:GO и Dota 2.

NS про СНГ-коллективы: Когда все включатся, гораздо труднее станет соперничать

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Роман Чернявский про Cyber Legacy: Детям дали большие деньги

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Virtus.pro заняла второе место в рейтинге ESL по Dota 2

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Seized про Cyber Legacy: У нас был очень хороший прогресс

NiP наберёт юниорский состав по CS:GO

Как киберспорт повлиял на рынок ставок в коронавирус

Коронавирусная пандемия застала врасплох практически все сферы жизни и мир после этого начал очень сильно меняться. Многие конференции начали проходить в онлайн-формате, образование переключилось на «дистанционку» и многие сотрудники попробовали на себе прелести работы из дома.