В Эдмонтоне (Канада) завершился хоккейный матч между молодежными сборными России и Канады. Игра проходила на арене «Роджерс Плейс» и завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Встреча носила товарищеский характер, она состоялась накануне старта молодежного чемпионата мира. Счет был открыт лишь в третьем периоде: отличился 18-летний защитник канадской команды Джейми Драйсдейл. В роли его ассистентов выступили Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Все матчи состоятся в Эдмонтоне. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.

Первый матч сборной России U20 будет проходить 26 декабря в 5:30 мск, соперник — сборная США.