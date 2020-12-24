Фигурное катание, чемпионат России. Прямая трансляция короткой программы у мужчин

В Челябинске стартует чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 24 декабря, состоится короткая программа у мужчин, спортсмены выйдут на лед в 12:00 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция будет доступна на сайте Первого канала и в YouTube.

В соревнованиях примут участие 17 спортсменов. Первый стартовый номер достался Илье Яблокову, сразу за ним в первой разминке будут кататься Макар Игнатов и Артем Ковалев. Во вторую разминку под 6-м номером попал Антон Шулепов, 9-м будет кататься Евгений Семененко, 11-м — Петр Гуменник.