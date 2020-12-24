Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала попечителем благотворительного проекта «Помощь».

«Помощь» – это мобильное приложение адресной и прозрачной помощи, первая целевая группа которой — это пожилые люди.

В состав попечителей вошли и другие общественные деятели и представители сферы искусства, в их числе актриса Чулпан Хаматова, телеведущий Александр Гудков и писатель Леонид Парфенов.

Напомним, Медведева пропускает чемпионат России, который сегодня, 24 декабря, стартует в Челябинске. Спортсменка не успела восстановиться после перенесенного коронавируса. Кроме того, весной ей была сделана микрооперация на спине.