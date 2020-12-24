Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опровергла слухи о романтических отношениях между мужем и своей мамой.

«Я рассказала, что в советское время они сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю до «Сначала маму, потом дочку», так что меня смех разбирал. Ещё раз повторю: романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда, иначе бы они не дружили 30 лет», — заявила Карпина, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, Дарья и Валерий состоят в браке с 2017 года, пара воспитывает двоих детей — Дарью (2 года) и Александру (8 месяцев). Также вместе с ними проживает дочь Дарьи от первого брака Анита (10 лет).

«Ростов» ушел на зимнюю паузу на пятом месте турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 32 очка в 19 турах. Карпин возглавляет команду с 2018 года, до этого он работал в армавирском «Торпедо», «Мальорке» и московском «Спартаке».