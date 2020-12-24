Петербургский СКА на своей арене примет череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра будет проходить в «Ледовом дворце» сегодня, 24 декабря, и начнется в 19:30 по московскому времени.

Бесплатная прямая трансляция матча будет доступна на официальном сайте СКА, перейти на страницу эфира можно по ссылке.

В нынешнем розыгрыше КХЛ армейцы встречались с «Северсталью» дважды: оба матча состоялись в ноябре в Череповце и завершились победами петербургского клуба.

После 38 матчей подопечные Валерия Брагина идут на втором месте турнирной таблицы Западной конференции, набрав 53 очка. «Северсталь» располагается на шестой строчке, в активе команды 42 очка в 37 играх.