Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске нельзя считать отборочным стартом на чемпионат мира, который запланирован на март 2021 года.

Об этом сообщили представители Федерации фигурного катания России — глава Александр Горшков и гендиректор Александр Коган.

«Бессмысленно это обсуждать до чемпионата», — сказал Коган, слова которого приводит РИА «Новости».

Горшков ответил на вопрос, можно ли сказать, что чемпионат России будет не единственным отборочным турниром на чемпионат мира.

«Я бы сейчас об этом не говорил, потому что будем смотреть, как будут развиваться события. У нас будет исполком, на котором мы будем рассматривать различные варианты», — сказал Горшков.

Коган добавил, что у ФФККР есть планы нескольких турниров, которые преследуют цель сохранить спортивную форму фигуристов. Горшков пояснил, что спортсменам важна мотивация, а сохранять кондиции, не имея соревновательной цели, очень сложно.

«Это нормальная человеческая психология – ставить близкую цель, ради которой человек выкладывается. Идеи есть разные, но пока нет решения исполкома. Возможно, примем какое-то иное решение», — сказал глава ФФККР.