Швейцарский федеральный суд отменил восьмилетнюю дисквалификацию трёхкратного олимпийского чемпиона по плаванию китайца Сунь Яна.

Как сообщает New York Times, адвокатам удалось доказать, что один из судей CAS, вынесших решение об отстранении спортсмена, оставлял расистские комментарии о Китае в соцсетях.

Напомним, в феврале 2019 года стало известно, что Сунь Ян разбил молотком пробирку со своей пробой, когда допинг-офицеры явились к нему домой. Кроме того, он оскорбил представителей ВАДА в своем доме в Чжэцзяне.

Изначально Международная федерация плавания не стала дисквалифицировать спортсмена, сославшись на нехватку доказательств, и ограничилась предупреждением. После этого ВАДА обратилось в CAS. Пловец отрицал свою вину и требовал сделать слушания открытыми, но суд принял решение о 8-летней дисквалификации.