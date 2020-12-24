В Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плейс» состоялся контрольный матч между молодежными сборными Канады и России. Команды встречались в преддверии МЧМ-2021, хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В третьем периоде 19-летний капитан сборной Канады Кирби Дак ушёл в раздевалку после повреждения руки. Об этом сообщил журналист The Athletic Скотт Уилер в «Твиттере».

Напомним, единственная шайба была заброшена лишь в третьем периоде: отличился 18-летний защитник канадской команды Джейми Драйсдейл. В роли его ассистентов выступили Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в период с 25 декабря 2020 года по 5 января 2021 года. Все матчи состоятся в Эдмонтоне. Сборная России попала в группу В, где сыграет с командами Швеции, США, Чехии и Австрии.