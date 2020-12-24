Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова исполнила четверной флип на утренней тренировке в Челябинске, где сегодня, 24 декабря, стартует чемпионат страны.

Об этом сообщает журналист «Р-Спорт» Анатолий Самохвалов в своем телеграм-канале.

Напомним, первая тренировка состоялась днем ранее, на ней Щербакова также продемонстрировала элементы ультра-си — четверной флип в каскаде с тройным тулупом.

Недавно Щербакова переболела воспалением легких, однако все равно приняла решение участвовать в чемпионате России. Щербакова является действующей чемпионкой турнира: она выигрывала его два года подряд — в 2018-м и 2019-м.