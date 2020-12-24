Российский теннисист Даниил Медведев согласился с мнением Марата Сафина, который считает, что для достижения успеха нужно тренироваться за рубежом.

Ранее Сафин заявил, что прогресс россиян Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублева связан с их отъездом.

«К сожалению, на данный момент тренироваться в России и выйти на высокий уровень тяжелее, чем если ты находишься, например, в Европе. По ряду причин. Москва — слишком большой город, чтобы провести идеальный тренировочный день, по крайнее мере я так считаю», — сказал Медведев в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам теннисиста, в Москве можно играть на открытых кортах в лучшем случае четыре месяца в году. Кроме того, очень много времени уходит на дорогу.

Напомним, Медведев выиграл Итоговый турнир АТР в Лондоне (Великобритания) и завершил сезон-2020 на четвертой строчке мирового рейтинга.