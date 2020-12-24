Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему Алина Забора не была включена в состав участников чемпионата России.

Напомним, перед стартом сезона ФФККР опубликовала критерии отбора на национальный чемпионат, согласно которому на турнире могли выступить лишь те спортсмены, которые откатали два этапа Кубка России. Забора этот критерий выполнила, в то время как ряд фигуристок, допущенных до чемпионата России — нет.

«А я вам объясняю: Забора, девочка, набрала за два этапа вроде бы 230 баллов в сумме. У нас 190-200 баллов набирают за один этап. О чем можно говорить? Чемпионат страны — мероприятие, где должен быть определенный уровень готовности спортсменов», — заявил Коган, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что сейчас, когда фигурное катание на пике, необходимо поддерживать реноме чемпионата России как основного турнира, на котором выступают сильнейшие.

«А не те, кто смог доехать, как где-то было написано. Спасибо большое, до свидания», — сказал Коган.