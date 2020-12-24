На четверг, 24 декабря, в России выявлено 29 935 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в стране сделано более 87,5 миллионов тестов на COVID-19. В общей сложности инфицированы 2 963 688 россиян: из них 53 096 человек скончались, 2 370 857 — выздоровели.

За последние сутки из жизни ушли еще 635 человек. 26 890 россиян были выписаны по выздоровлению. У 539 735 человек заболевание находится в активной стадии.

Самый большой прирост инфицированных по-прежнему наблюдается в Москве: за минувшие 24 часа в столице зафиксированы 8203 новых случаев. В Санкт-Петербурге добавились 3756 пациентов, в Московской области — 1538.