Петербургский «Зенит» планирует выкупить защитника Дмитрия Чистякова, права на которого принадлежат «Ростову».

Как сообщает Bobsoccer, сине-бело-голубые хотят предложить 26-летнему футболисту долгосрочный контракт.

Источник утверждает, что «Зенит» не намерен проводить агрессивную дозаявочную кампанию в зимнее трансферное окно, ставка будет сделана на летний период.

Напомним, о том, что «Зенит» взял в аренду Чистякова, стало известно 15 октября. Аренда рассчитана до конца сезона с правом выкупа.

Ранее Чистяков уже находился в системе «Зенита», где играл за молодежный состав клуба до сезона 2015/16. Затем он перешел в армянскую Мику», после чего попал в ярославский «Шинник». В августе 2018 года Чистяков перешел в «Тамбов» и помог выйти клубу в РПЛ. В 2019 году центральный защитник оказался в «Ростове».