Перед стартом чемпионата России в Челябинске руководители ФФККР — президент Александр Горшков и гендиректор Александр Коган — пообщались с журналистами и ответили на вопросы относительно второй части сезона. Как выяснилось, турнир в Челябинске нельзя считать отборочным на чемпионат мира в Швеции, если он, конечно, состоится.

Если же мировое первенство будет отменено, как это раньше произошло с чемпионатом Европы, ФФККР готова организовать другие соревнования. Как пояснил Горшков, необходимо поддерживать фигуристов в форме. Какие ещё турниры могут пройти в России? Рассматриваем варианты.

Финал Кубка России никто не отменял

Во-первых, Великий Новгород. Финал Кубка России стал «любимым» турниром для болельщиков после того, как федерация бесцеремонно устроила дополнительный отбор на ЧМ-2019 для Евгении Медведевой, прокатив мимо турнира Елизавету Туктамышеву. «Первенство водокачки», которое раньше и безо всяких эпидемий проходило практически при пустых трибунах, вдруг превратилось в элитный старт с ограниченным количеством билетов.

В этом году, когда фигуристам кататься особо негде — нет ни финала Гран-при, ни чемпионата Европы — соревнования в Новгороде вновь станут привлекательными как для спортсменов, так и для публики. Стоит признать, этапы Кубка страны зашли «на ура», когда выступать на них обязали топов.

Если учесть, что на чемпионате России с большой долей вероятности не будет отбора в команду на следующий сезон, финал Кубка страны в Новгороде может гордо перехватить звание главного внутреннего старта.

Как правило, турнир проходит в феврале — к этому времени успеют оклематься все, кто переболел коронавирусом, и тогда в отборе будут участвовать сильнейшие. О спортивном принципе в федерации до сих пор ничего не слышали, поэтому и отбор можно будет устроить для тех, кого надо отобрать.

По такому же принципу сформировали и состав участников чемпионата России в Челябинске — на него попали отнюдь не те спортсмены, которые добросовестно выполнили критерии (придуманные не кем-то, а федерацией).

«Мы должны поддерживать реноме чемпионата России как основного турнира, куда допускаются сильнейшие. А не те, кто смог доехать, как где-то было написано», — невозмутимо пояснил Коган.

Аналог чемпионата Европы в Москве

Ещё до этого впечатляющего интервью, за которое стоит поблагодарить «Спорт-Экспресс», в федерации озвучили идею проведения международного турнира в качестве замены чемпионата Европы.

«Предвидя возможность такого решения как отмена чемпионата Европы, в ФФККР уже обсуждались запасные варианты проведения альтернативных соревнований, по которым после решения Совета ISU началась практическая проработка», — говорил Горшков около двух недель назад.

Соревноваться любой ценой — такова позиция федерации в нынешнем сезоне, и опыт Rostelecom Cup с банкетом и всеми вытекающими, никого ничему не научил. Но если отбросить размышления о рисках и второй волне ковида, идея кажется вполне реализуемой. Полноценный чемпионат Европы, конечно, не получится — скорее, это будет еще один российский старт с приглашением иностранных участников. Что-то вроде прошедшего этапа Гран-при.

Не стоит ожидать, что в Москву съедется вся Европа, но те же Украина, Белоруссия, Азербайджан, Венгрия и Эстония, которые выступили на Rostelecom Cup, вполне могли бы поучаствовать. Не то чтобы это в значительно мере усилит соревнования, но, по крайней мере, придаст им международный статус.

Почему в Москве? Всё просто: Петербург после энтузиазма и идей Сергея Чопозова у федерации не в почете, а Сочи или Челябинск — далековаты для гостей из Европы.

«Кубок Первого канала» — как в хоккее

Ещё один возможный вариант — проведение внутреннего старта для сильнейших фигуристов страны. На него не надо будет отбираться, как в тот же Великий Новгород: федерация может сама пригласить участников или одобрить заявки тех, кто, по мнению руководства, сможет «поддержать реноме» турнира.

Такое соревнование станет неплохой практикой для самих фигуристов, а заодно и зрелищем для болельщиков. Если федерацию по-прежнему не будет смущать ситуация в стране, можно даже запустить билеты в продажу — полный «Мегаспорт» соберется и в пандемию, если на афише будет Медведева, Трусова или другие топы.

Для полноты картины можно утвердить какое-нибудь пафосное название — как шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду», только с соревновательным уклоном. Например, «Кубок Первых» или вообще «Кубок Первого канала» — как в хоккее. Не зря же Первый выкупил права на трансляции — будет радость и каналу, и зрителям.

Закрытые/открытые прокаты

Если чемпионат мира-2021 будет отменен, исчезнет необходимость торопиться с формированием сборной. В таком случае федерация может дать спортсменам время окончательно восстановиться, а тем, кто еще не болел — переболеть (что очень вероятно после чемпионата России и новогодних праздников).

Для определения состава сборной России можно устроить весной что-то вроде контрольных прокатов в открытом или закрытом формате — такие делали для Плющенко перед Олимпиадой в Сочи. Федерация может собрать спортсменов в Новогорске и сделать отбор чисто внутренним мероприятием, а может устроить шоу в «Мегаспорте» подобное тому, что проходит ежегодно в сентябре перед стартом сезона.

Никакие призы и медали при этом разыгрываться не будут — просто оценка фигуристов для попадания в списки команды. Тем более, что эти списки не будут влиять на участие в международных стартах — в 2022 году на чемпионате России пройдет новый отбор.