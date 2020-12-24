Российская фигуристка Майя Хромых исполнила четверной тулуп на тренировке в Челябинске, где стартует чемпионат России.

Напомним, турнир будет проходить в период с 24 по 27 декабря. Короткая программа у женщин состоится завтра, 25 декабря, и начнется в 17:20 по московскому времени. Накануне состоялась жеребьевка участников, Хромых получила седьмой стартовый номер.

Спортсменка тренируется в Москве под руководством Этери Тутберидзе. Их группу на чемпионате России также будут представлять Камила Валиева, Анна Щербакова и Дарья Усачева.

Сегодня, 24 декабря, в Челябинске состоятся короткие программы у мужчин и спортивных пар, а также ритмический танец.