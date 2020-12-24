В период с 23 по 27 декабря в Нагано проходит чемпионат Японии по фигурному катанию. Короткие программы состоятся завтра, 25 декабря, а сегодня прошли тренировки.

Как сообщают СМИ, Рика Кихира исполнила четверной сальхов и тройной аксель. Кроме того, тройной аксель приземлила Вакаба Хигучи.

Напомним, Хигучи владеет акселем в три с половиной оборота с 2017 года и приземляла его в прокатах на ледовых шоу. Прошлой осенью спортсменка начала восстанавливать прыжок, затем несколько раз заявила его на соревнованиях.

Кихира пробовала исполнять четверной сальхов и раньше, однако прыжок получался нестабильно. В октябре текущего года появилось видео с тренировки, на котором японка успешно справляется с элементом.