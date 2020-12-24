В Челябинске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. Сегодня, 24 декабря, в 12:00 по московскому времени началась короткая программа у мужчин.

Бесплатная прямая трансляция соревнований доступна по ссылке.

Открывать первую разминку будет ученик Виктории Буцаевой Илья Яблоков. Также в стартовой группе участников будут кататься Макар Игнатов и Артем Ковалев.

Во вторую разминку попали Антон Шулепов, Евгений Семененко и Петр Гуменник. Последнюю группу будут представлять Максим Варакин, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Михаил Коляда, Александр Самарин и Владислав Катичев.