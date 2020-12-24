Российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов заявились на Открытый чемпионат Австралии.

На официальном сайте Australian Open 2021 появились заявочные листы, в которых значатся в том числе и фамилии россиян. На турнир заявились все представители топ-100, включая швейцарца Роджера Федерера, который пока не уверен, что успеет набрать форму к старту сезона.

Большую часть сезона-2020 Федерер пропустил из-за травмы, а во время паузы из-за коронавируса сделал операцию на колене.

Старт Australian Open запланирован на 8 февраля. Действующими чемпионами являются серб Новак Джокович и американка Софья Кенин.