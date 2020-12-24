Биатлонистка Лариса Куклина выиграла индивидуальную гонку на чемпионате России, который в эти дни проходит в Чайковском.

Спортсменка преодолела дистанцию 15 км за 46 минут 26,1 секунды. На втором месте финишировала Полина Шевнина, на третьем — Лейсан Бикташева. Татьяна Акимова, выступавшая за сборную России на этапе Кубка мира в Хохфильцене, стала седьмой с двумя промахами.

Напомним, ранее тренерский штаб национальной команды отправил Куклину на внутренние старты, чтобы подтвердить свое место в сборной на январские этапы Кубка мира. На данный момент определены лишь четыре спортсменки, которые точно отправятся в Оберхоф — это Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Ульяна Кайшева и Светлана Миронова.