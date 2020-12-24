Фигуристка Александра Трусова исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа на тренировке перед короткой программой на чемпионате России.

Турнир в Челябинске стартовал сегодня, 24 декабря, женщины начнут борьбу завтра.

Первая тренировка состоялась накануне и тоже стала удачной для Трусовой: Александра исполнила каскад с четверным лутцем с руками наверх. Также она показала каскад лутц-риттбергер и исполнила комбинацию четверной лутц — ойлер — тройной сальхов.

Напомним, ранее прошла жеребьевка участниц, Трусова получила 14-й стартовый номер. Короткая программа начнется 25 декабря в 17:20 по московскому времени. Александра дважды выступала на чемпионате России, но пока не сумела завоевать золотую медаль.