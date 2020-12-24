Смольный выкупит помещения под батутный зал для школы Олимпийского резерва в Парголово.

Как сообщает 78.ру, помещения находятся на территории жилого комплекса, где пока нет ни одного государственного спортивного учреждения. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление о приобретении помещения.

Выкупленная площадь будет закреплена за школой олимпийского резерва по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью Выборгского района. Воспитанники при этом смогут проводить тренировки на батуте, которые необходимы для подготовки сборных команд.

Ранее Беглов проверил, как продвигается строительство нового спорткомплекса в Приморском районе, который должен быть открыт до конца года.