Наставник «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги по итогам декабря 2020 года.

Как сообщает Москва.ру, 46-летний специалист был единогласно выбран экспертами РПЛ и «Матч Премьер», а также болельщиками в ходе голосования.

Напомним, в список кандидатов вошли пять специалистов: помимо Черевченко, это Сергей Семак, Владимир Федотов, Мурад Мусаев и Александр Хацкевич.

«Химки» во главе с Черевченко набрали 7 очков в трех играх и идут 11-ми, «Ротор» под руководством Хацкевича заработал 6 очков и занимает 13-е место.

Стоит отметить, что «Зенит», «Краснодар» и «Сочи» под руководством Семака, Мусаева и Федотова соответственно набрали по 9 очков в трех турах.