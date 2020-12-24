Российский фигурист Макар Игнатов порезал руку во время исполнения короткой программы на национальном чемпионате, которое стартовало в Челябинске сегодня, 24 декабря.

«На бедуинском катался, взялся за кольцо и поцарапался. В произвольной программе в плане прыжков ничего менять не будем. Старались отработать, чтобы это было фигурное катание», — пояснил Игнатов, слова которого приводит ТАСС.

Фигурист отметил, что поставил бы себе четверку за прокат, но хорошо оценивает свое состояние на тренировках. Игнатов добавил, что сказался перепад часовых поясов.

«В Японии с ног на голову, привыкаешь, а тут сложно. Вчера лёг спать в пол-одиннадцатого, проснулся в два», — сказал Игнатов.

Произвольная программа состоится завтра, 25 декабря, и начнется в 14:15 по московскому времени.