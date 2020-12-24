Московский «Спартак» продолжает поиски нового главного тренера на замену Доменико Тедеско. Красно-белые хотят подписать контракт с другим специалистом уже в зимнюю паузу.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Спартак» сделал предложение главному тренеру «Сассуоло» Роберто де Дзерби. Красно-белые готовы платить специалисту 3 миллиона евро в год. Кроме того, москвичи были готовы выплатить итальянскому клубу компенсацию, однако сам де Дзерби отказался от переезда в Россию.

При этом контракт де Дзерби, рассчитанный до лета 2021 года, по-прежнему не продлен. Есть вероятность, что он покинет итальянскую команду по окончании сезона.

Напомним, ранее главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объявил, что не станет продлевать действующее соглашение, также рассчитанное до лета.