Российский фигурист Михаил Коляда чисто исполнил короткую программу в рамках национального чемпионата, который стартовал в Челябинске сегодня, 24 декабря.

Фигурист начал свою программу с каскада из четверного и тройного тулупа, затем прыгнул тройной аксель и тройной лутц.

Судьи оценили выступление Коляды на 102,48 балла, на данный момент это первое место. Фигурист выступал под 15-м стартовым номером, после него на лед выйдут Александр Самарин и Владислав Катичев.

Напомним, произвольная программа у мужчин состоится в пятницу, 25 декабря, и начнется в 14:15 по московскому времени.